విమానంలో పిడిగుద్దులతో బీభత్సం: ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్(వీడియో)

గాలిలో ఉన్న విమానంలో ఇద్దరు ప్రయాణికులు పిడిగుద్దులతో ఒకరిపై ఒకరు విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

A Middle East Airlines flight from Beirut to London reportedly made an emergency landing on Wednesday (Jan 11) in Istanbul after a fight broke out between two passengers.