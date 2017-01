ఓ తల్లి దారుణం: కన్న కొడుకునే బాత్రూంలో బంధించి..

బ్రాండీ కే జేన్స్(36) అనే ముగ్గురు పిల్లల తల్లి తన పన్నెండేళ్ల కుమారుడిని ఇంటిలోని చిన్న బాత్‌రూమ్‌లో నిర్బంధించి తాళం వేసింది.

English summary

A Utah mother has been charged with child abuse by authorities who say she locked her 12-year-old son in a filthy bathroom without lights for at least one year, leaving him dangerously malnourished.