ఇద్దరూ కలిసి ఆమెను లైంగికంగా వేధించి.. హింసించి.. ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు.

English summary

A teen girl was raped and killed by her mother's boyfriend, while the mother watched the incident for carnal pleasure in Pennyslvania, according to police officials.