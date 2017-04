వాటి గురించి మాట్లాడకుండా ఉంటే.. నవాజ్ షరీఫ్ రూ.1000 కోట్లు ఇస్తానన్నారు: ఇమ్రాన్ ఖాన్

ప‌నామా పేపర్ల విష‌యంపై మాట్లాడ‌కుండా ఉంటే రూ.1000 కోట్లు ఇస్తానని ప్రధాని న‌వాజ్ ష‌రీఫ్‌ తనను ప్రలోభానికి గురిచేసేందుకు ప్రయత్నించారంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీ తెహ్రెక్-ఇ-ఇన్‌సాఫ్‌ చీఫ్‌ ఇమ్రాన్‌ ఖాన్ సంచలన

English summary

Islamabad: Pakistan opposition leader Imran Khan made sensational comments on Prime Minister Nawaj Sharif on Friday that he offered Rs.1000 Crores to calm down regarding Panama Papers Case. He said that punjab cm sent a person to him regarding this deal. “I demand that Sharif should resign immediately as he has lost moral authority to rule the country,” Khan, who heads the Pakistan Tehreek-e-Insaf, said at a press conference in Islamabad.