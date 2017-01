కాశ్మీర్, హిజ్బుల్‌ ముజాహిదీన్‌ ఉగ్రవాది బుర్హన్ వాని పైన పాకిస్తాన్ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Nawaz Sharif ticks off India again on Burhan Wani, Kashmir.