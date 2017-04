బంపర్ ఆఫర్: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇండియన్స్ పోటీకి నేపాల్ గ్రీన్ సిగ్నల్

నేపాల్ లో నివసించే భారతీయులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది ఆ దేశం, ఇక నుండి నేపాల్ లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీచేసేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం అనుమతిని ఇచ్చింది.

English summary

Nepal government allowed to contest local body elections for indians, local body elections will conduct in Nepal in May 2017.