‘వన్నాక్రై’ పోయిందనుకుంటే.. ‘ఇటర్నల్ రాక్స్’ వచ్చింది! ఇది మరీ డేంజర్ అట!!

'వన్నా క్రై' రాన్సమ్‌వేర్ కథ ముగిసిందో లేదో.. అంతలోనే మరో సరికొత్త మాల్‌వేర్ వచ్చింది. దీనిపేరు ‘ఇటర్నల్ రాక్స్’.ఇది దానికన్నా డేంజర్ అట!

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

EternalRocks, a new strain of malware, has been identified by the researchers that targets the same vulnerability that wrecked havoc worldwide by 'WannaCry' ransomware, a media report said. EternalRocks exploits the same vulnerability in Windows that helped WannaCry spread to computers. The malware includes far more threats than WannaCry, making it potentially tougher to fight.