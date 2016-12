ఆక్లాండ్‌లోని సిటీ సెంటర్ లో ఉన్న స్కై టవర్స్ లో బాణసంచా పేల్చుతూ అక్కడి ప్రజలు కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికారు.

English summary

Auckland in New Zealand has become the first major world city to welcome 2017.