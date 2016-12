ఓ బాస్ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ : 800 మంది ఉద్యోగులకు కరేబియన్ క్రూయిజ్ నౌకలో విహారయాత్ర!

కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా అమెరికాకు చెందిన బెర్చ్ కేబినెట్స్ సంస్థ యజమాని కంపెనీ ఖర్చుతో సంస్థలో పని చేస్తున్న 800 మంది ఉద్యోగులకు ఐదు రోజులు కరేబియన్ సముద్రంలోని ఓ విలాసవంతమైన క్రూయిజ్ నౌకపై గడిపే అవక

English summary

800 employees of Bertch Cabinets in Waterloo will get a free trip to the Caribbean next month. The company announced the trip on its Facebook page. Bertch told his employees the trip was a reward for them after they helped the company meet its goals for the year. He offered the cruise as an incentive a year ago.