న్యూయార్క్ పెన్షన్ ఫండ్ స్కాం: భారత సంతతి అధికారికి డబ్బు, అమ్మాయిలతో ఎర

భారీ మొత్తంలో డబ్బు, డ్రగ్స్, లగ్జరీ వెకేషన్లతో పాటు అమ్మాయిల ప్రలోభానికి లోనైనందుకు భారత సంతతికి చెందిన ఓ మాజీ అధికారిపై బుధవారం అమెరికాలో కేసు నమోదు అయింది.

English summary

A former portfolio manager for the nation's third largest pension fund was charged by U.S. prosecutors on Wednesday for engaging in a pay-to-play scheme fueled by sex and drugs.