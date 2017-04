ఉత్తరకొరియా మళ్లీ తెగించింది: మరో క్షిపణి ప్రయోగం, ట్రంప్ మాటను లెక్క చేయకుండా!

ఉత్తరకొరియా ప్రయోగించిన తాజా క్షిపణిని మీడియం రేంజ్ కేఎన్‌-17 బాలిస్టిక్‌ క్షిపణిగా గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

File photo of Ballistic rocket is seen launching during a drill by the Hwasong artillery units of the KPA Strategic Force in this undated picture provided by KCNA in Pyongyang on July 21, 2016.