ద.కొరియా మరో క్షిపణి ప్రయోగం, అంత సీన్ లేదని అమెరికా

ఉత్తర కొరియా మరో మిసైల్ ప్రయోగం చేసింది. దీంతో కొరియా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఉత్తర కొరియా మరోసారి ఖండాంతర క్షిపణిని పరీక్షించింది.

English summary

North Korea launches a new unidentified missile as tensions with US fester.