నార్త్ కొరియా వద్ద 10 అణుబాంబుల తయారీకి అవసరమైన ప్లూటోనియం

ఉత్తర కొరియా వద్ద పది న్యూక్లియర్ బాంబులకు సరిపోయేంత ప్లూటోనియం ఉందని బుధవారం నాడు దక్షిణ కొరియా ఆరోపించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

North Korea now has enough plutonium to make 10 nuclear bombs, South Korea said Wednesday, a week after leader Kim Jong-Un said it was close to test-launching an intercontinental ballistic missile.