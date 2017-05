అమెరికాను టార్గెట్ చేయగలదు: ఉ కొరియా మరో ప్రయోగం

పెద్దన్న అమెరికా హెచ్చరికలు పట్టించుకోకుండా వరుసగా క్షిపణి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర కొరియా మరో క్షిపణి పరీక్ష జరిపింది. మధ్యతరహా క్షిపణిని పరీక్షించింది.

English summary

North Korea said Monday that it is ready to mass produce a new medium-range missile that has the capability of reaching Japan and major U.S. military bases after its latest launch it claimed confirmed the rocket’s combat readiness.