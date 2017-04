ఒక్కదెబ్బతో యుద్ధనౌక ముంచేస్తాం: కొరియా, అమెరికాకు జపాన్ తోడు

పసిఫిక్‌ సముద్రంలోని అమెరికా నావికా దళానికి చెందిన విమాన వాహక నౌకలు తమ తీర సమీపంలోకి వస్తే ముంచేస్తామని ఉత్తర కొరియా హెచ్చరించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

North Korea on Sunday threatened to sink an American aircraft carrier that is beginning joint drills with two Japanese destroyers in the western Pacific Ocean.