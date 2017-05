ఎప్పుడైనా అణుదాడి, అమెరికాలో కోట్లాది మంది మరణిస్తారు: ఉ.కొరియా హెచ్చరిక

ఉత్తర కొరియా అమెరికాకు మరోసారి సవాల్ చేసింది. అగ్రదేశానికి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అణుబాంబుతో దాడిచేస్తే అమెరికాలో కోట్ల మంది ప్రజలు మరణిస్తారని తాజాగా హెచ్చరించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

North Korea warns America again.

Other articles published on May 11, 2017