2015 ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో కూడా పాల్గొన్న నటాషా సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఓ మహిళ ఆమె వద్దకు వచ్చి తనకు తెలిసిన బడా పారిశ్రామికవేత్తతో ఒక్క రాత్రి గడిపితే భారీగా డబ్బు ఇప్పిస్తానని ఆఫర్ ఇచ్చిందట.

English summary

Miss Montenegro 2015, Natasha Milosavljevic, 23, says a woman offered her money to spend time with a wealthy businessman from Singapore.