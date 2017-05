కులభూషణ్ జాదవ్ కేసు: అంతర్జాతీయ కోర్టులో వాదనలు ప్రారంభం

కులభూషణ్ జాదవ్ ఉరి కేసుపై ఐసీజేలో సోమవారం వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత్ తరఫున హరీష్ సాల్వే, పాకిస్తాన్ తరఫున అస్తర్ అలీ వాదనలు వినిపిస్తున్నారు.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 14:18 [IST]

English summary

Pakistan’s hearing in the Kulbhushan Jadhav death penalty case has begun at the International Court of Justice in The Hague.