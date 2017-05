టెక్సాస్ వర్సిటీలో కత్తితో దుండగుడు బీభత్సం: ఒకరి మృతి, ముగ్గురికి గాయాలు

అమెరికాలోని టెక్సాస్‌ యూనివర్సిటీలో ఓ దుండగుడు బీభత్సం సృష్టించాడు. క్యాంపస్‌లోకి చొరబడి విద్యార్థులపై విచక్షణారహితంగా కత్తితో దాడి చేశాడు.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:14 [IST]

English summary

A man enrolled at the University of Texas went on a stabbing spree with a large hunting knife at the school's Austin campus on Monday, killing one student and wounding three others also believed to be students, police said.