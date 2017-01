భారీ ఆఫర్: కోరిన విధంగా వీర్యం ఇస్తే.. రూ. 3.5కోట్లు మీవే!

అమెరికాలోని ఓ సంస్థ మాత్రం వీర్యం దానం చేసే వ్యక్తులకు భారీ మొత్తం ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A organisation wants to buy sperm with huge amount, in America.