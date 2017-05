తండ్రిని చంపినందుకు లాడెన్ కొడుకు హంజా ప్రతీకారం కోసం చూస్తున్నాడు

:ఆల్ ఖైదా నేత ఒసామాబిన్ లాడెన్ కొడుకు హంజా పగతో రగిలిపోతున్నాడని ఎఫ్ బి ఐ మాజీ ఏజంట్ ఒకరు ప్రకటించారు. తన తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఆయన భావిస్తున్నాడని ఏజంట్ చెప్పారు.

English summary

Osama bin Laden's son Hamza is poised to lead a stronger, larger al Qaeda and is "bent on avenging" his father's death, according to a former FBI agent familiar with the personal letters seized in a dramatic US raid that killed the al Qaeda leader in Pakistan's Abbottabad.