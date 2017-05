షాక్: జూనియర్ పైలెట్లకు విమానాన్ని వదిలి గుర్రుపెట్టి నిద్రపోయిన పైలెట్

305 మంది ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టాడు ఓ విమాన పైలెట్. జూనియర్ పైలెట్ కు విమానాన్ని అప్పగించి రెండుగంటలపాటు విమానంలోనే తీరిగ్గా నిద్రపోయాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రయాణీకుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A senior pilot, who decided to take a nap during an Islamabad-London flight in April, putting the lives of 305 passengers aboard at risk, has been taken off duty by the Pakistan International Airlines. Reports reveal that Amir Akhtar Hashmi allegedly slept for two-and-a-half-hours in business class cabin seat after handing over the aircraft to a trainee pilot soon after it took off.