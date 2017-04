అమ్మాయిలతో బెడ్ షేర్ చేసుకొంటే భారీగా ఫైన్, యూనివర్శిటీ వింత నిబంధన

అమ్మాయిల హాస్టల్ లో బెడ్ షేర్ చేసుకొంటే జరిమానా విధించనునన్నట్టు పాకిస్తాన్ లోని ప్రఖ్యాత ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ యూనివర్శిటీ నోటీఫికేషన్ జారీచేసింది. అమ్మాయిలతోనే బెడ్ షేర్ చేసుకొంటే ఈ జరిమానాను విధించ

English summary

In what can be termed as a bizarre move, a well known university in Pakistan has banned "bed sharing" in girls' hostels.