సెక్స్ బానిసలుగా..: వెలుగులోకి పాకిస్తాన్ మరో ఘాతుకం

పస్తూన్ యాక్టివిస్ట్ ఉమర్ దౌద్ ఖట్టక్ పాకిస్తాన్ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం పైన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

A Pashtun activist, in a startling revelation, today alleged that Nawaz Sharif-led Pakistan government is using Pashtun women as sex slaves to fund terror camps in the area.