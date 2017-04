18ఏళ్లకే తొలి వివాహం చేసుకున్న అబ్దుల్ మజీద్.. ఆ తర్వాతి కాలంలో మరో ఐదు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడు. అలా 54మంది పిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడు.

English summary

A 70-year-old truck driver in Pakistan claims to have fathered 54 children with six wives because when he was younger he ‘had to have sex daily’