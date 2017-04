పాకిస్తాన్ సుప్రీం కోర్టు గురువారం నాడు ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్‌కు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. గతంలో పనామా పేపర్స్ లీక్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో షరీఫ్ పేరు వచ్చింది.

English summary

Prime Minister Nawaz Sharif will be probed by a joint investigation team in connection with the Panama papers case. The order of the Pakistan Supreme Court comes as a major setback to the Sharif considering he will face a probe as the sitting PM of Pakistan.