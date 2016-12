నాకు మామూలే!, వ్యక్తిని హెలికాప్టర్ నుంచి తోసేశా: ఫిలిప్పీన్స్ ప్రెసిడెంట్ షాక్

తాను ఒక మనిషిని హత్య చేశానంటూ ఫిలిప్పీన్స్‌ అధ్యక్షుడు రోడ్రిగో డ్యుటెర్టి సంచలన ప్రకటన చేశారు.

English summary

The president of the Philippines has claimed that he once threw a man out of a helicopter and that he would do it again.