విద్యార్థుల నగ్న చిత్రాలతో.. ఓ ప్రిన్సిపాల్ నిర్వాకం

విద్యాబుద్దులు నేర్పాల్సిన వ్యక్తే వక్రమార్గం పట్టాడు. చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీకి బానిసయ్యి ఆఖరికి విద్యార్థులను సైతం వదిలిపెట్టలేదు.

English summary

A fired Kentucky high school principal has admitted to seizing students’ phones so that he could steal pornographic images and trade them online, investigators said.