118 మంది ప్రయాణీకులతో వెళ్తున్న విమానం హైజాక్, పేల్చేస్తామని బెదిరింపు!

లిబియాలో 118 మందితో ప్రయాణిస్తున్న విమానాన్ని హైజాక్ చేశారు. ఆఫ్రికియా ఎయిర్ లైన్స్‌కు చెందిన విమానం హైజాక్‌కు గురయింది. విమానాన్ని హైజాకర్లు మాల్టా వైపు మళ్లించారు.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 17:36 [IST]

English summary

Libyan Afriqiyah Airways flight hijacked and taken to Malta.