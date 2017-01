ఫిజీలో తీవ్ర భూకంపం: జనం పరుగులు, సునామీ హెచ్చరిక

ఫిజీలో బుధవారం తెల్లవారుజామున భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టార్ స్కేల్ పై 7.9 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది.

English summary

A magnitude-7.2 earthquake hit near the Fiji, causing a tsunami warning for parts of the Pacific Ocean. According to the US Geological Survey the earthquake hit a part of the ocean about 227 kilometers southwest of Nadi. The agency also said that the quake is 10 kilometers deep.