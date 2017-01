రాణి లిజబెత్ 2 పైకి గార్డు తుపాకీని ఎక్కు పెట్టాడట. ఇందుకు సంబంధించి ఆంగ్ల మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.

English summary

Queen 'nearly shot' by Buckingham Palace guard while on a late night walk.