షాక్: బాత్ రూమ్ లోనే బాలికపై ఇద్దరు విద్యార్థుల అసహజ శృంగారం, దిమ్మతిరిగే నిజమిదే

బాలికపై స్కూల్ బాత్ రూమ్ లో ఇద్దరూ సహాచర విద్యార్థులు అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసును కోర్టు కొట్టివేసింది. అయితే ఈ ఘటనకు సీసీ కెమెరాలో ఉన్న వీడియో కారణంగా కోర్టు ఈ మేరకు తీర్పు వెల్లడించింది.

English summary

Maryland prosecutors said they will drop rape and sex offense charges against two immigrant teens accused of attacking a 14-year-old classmate in a high school bathroom stall in a case that attracted international and White House attention and stoked the debate about illegal crossings into the United States.