ప్రపంచ దిగ్గజ న్యూస్ ఛానళ్లలో ఒకటైన బీబీసీలో పనిచేస్తున్న రిపోర్టర్.. ఓ మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన తీరు వైరల్‌గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు ఆ రిపోర్టర్‌పై తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.

English summary

While reporting on live TV, things can get out of control pretty fast and BBC's Ben Brown knows that better than anybody. On Tuesday, the reporter was interviewing his colleague Norman Smith in Bradford, England when a grinning woman entered the shot and stood beside him. She gave a thumbs up and mouthed, "absolutely fantastic". But what happened next was far from fantastic.