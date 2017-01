రష్యా చేతిలో ట్రంప్ శృంగార లీలలు!

అమెరికా భావి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాస్కో హోటల్ లో సాగించిన అశ్లీల బాగోతం ఇప్పుడు ట్విటర్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

“According to Source D ... Trump’s perverted conduct included ... defiling the bed where they had slept by employing a number of prostitutes to perform a ‘golden showers’ (urination) show in front of him.”