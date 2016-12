ట్రంప్ కు రాజకీయాలకు కొత్తయినా.. అతనిలో రాజ‌కీయ సున్నిత‌త్వం ఉంద‌ని ఇరాక్ మాజీ నియంత స‌ద్దాం హుస్సేన్ కూతురు ర‌గ‌ద్ హుస్సేన్‌ అభిప్రాయపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

On the morning of Eid al-Adha in December 2006, Raghad Saddam Hussein, her sister and their children squeezed together in front of the television in Raghad's home in Amman and wept as they watched footage of her father being hurtled by masked men to the gallows where he would be hanged.