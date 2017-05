సౌదీ రాజు సంచలన ప్రకటన: అక్కడి యువతుల్లో ఆనందం

సౌదీ అరేబియా అంటే ముస్లిం మత సాంప్రదాయాలను కఠినంగా అమలు చేసే దేశమని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే, తాజాగా, ఆ దేశ రాజు సల్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ ఒక సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. దీంతో ఆ దేశంలోని యువతులు,

English summary

Saudi Arabia's King Salman has issued a directive to government offices that allows women greater access to government services without the consent of a male relative.