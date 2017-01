వాట్సాప్ ద్వారా పెళ్ళిళ్ళు, 900 మంది పేర్లు నమోదు

వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పేర్లు నమోదుచేసుకొని వివాహం చేసుకొనేందుకు సౌదీ అరేబియా అధికారులు ప్రణాళికలను సిద్దం చేశారు. విడాకులు తీసుకొనేవారి సంఖ్య పెరుగుతున్న తరుణంలో వాట్సాప్ గ్రూప్ ను క్రియేట్ చేశారు.

English summary

Saudi officers created a whats app group for marriages, over 900 members registered their names in this group.