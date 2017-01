కడుపులో కత్తెర.. 18ఏళ్లకు బయటపడింది..

అల్ట్రాసౌండ్‌ స్కానింగ్‌ ద్వారా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి.. కడుపులో 15సెం.మీ కత్తెర ఉన్నట్టు గుర్తించారు.

English summary

A Vietnamese man has had scissors removed from his abdomen which were left behind during surgery 18 years ago, after reporting a stomachache that was nearly two decades in the making.