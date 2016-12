మైనర్ బాలికతో సెక్స్ కు రెడీ, ఫేస్ బుక్ ఉన్నతోద్యోగి అరెస్టు

మైనర్ బాలికతో శృంగారానికి ముందుకు వచ్చి ఫేస్ బుక్ లో సీనియర్ ఉద్యోగిని సీటెల్ లో పోలీసులు అరెస్టుచేశారు. పోలీసులు పథకం ప్రకారం వలపన్ని ఆయన్ను అరెస్టు చేశారు.

English summary

a senior facebook employee has been arrested for seeking unprotect sex with minor girl in seattle.