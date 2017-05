రైలులో ఒంటరి మహిళను వీడియో తీస్తూ వెధవ్వేశాలు(వీడియో)

లోకల్ రైళ్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళ వీడియో తీస్తూ దొరికిపోయాడు ఓ పెద్ద మనిషి. కళ్లు మూసుకుని పిల్లి పాలు తాగినట్లు వ్యవహరించిన అతగాడి బాగోతాన్ని ఆ మహిళ కూడా అతనికి తెలియకుండా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 16:12 [IST]

English summary

While we talk about crime against women in India, do we think about our fellow citizens who reside in other parts of the globe? If not, then we should start doing so, because crime against women seems to be a never-ending topic across the globe.