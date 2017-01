భారత టెక్కీలకు షాక్: చట్టరూపం దాల్చనున్న హెచ్1బి వీసా బిల్లు!

హెచ్1బి వీసా ప్రోగ్రాంలో మార్పులు చేస్తూ రూపొందించిన బిల్లును అమెరికా కాంగ్రెస్ లో మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 20:16 [IST]

English summary

A bill was passed to the U.S Senate yesterday to remove the H-1B visa workers in the U.S. (the bill was not approved as of now). If that happens, many of the Indian H-1B visa workers may lose their jobs.