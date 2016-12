"మానవ మలాన్ని తిన్నారు.. మనుషుల మాంసాన్ని వీధుల్లో అమ్మారు"

తినడానికి తిండే దొరకని పరిస్థితుల్లో.. గడ్డిని, మానవ మలం, కుక్కులు, పిల్లులు, ఇలా ఏది దొరికితే అది వారికి ఆహారంగా మారింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 12:10 [IST]

English summary

Standing solemnly in their thick winter coats behind a table laden with children's body parts, this is the grave photo of a couple that shows how starving people turned to cannibalism to survive during a man-made famine in 1920s Russia.