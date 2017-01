షాకింగ్ ఘటన: విడాకులు ఇచ్చినా... పెట్రోలు పోసి!

విడాకులు ఇచ్చిన కొద్ది సేపటికే తన మాజీ భార్యపై ఓ వ్యక్తి పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించేశాడు. ఆపైన ఏమీ ఎరుగని వాడిలా తాపీగా అక్కడ్నించి నడుకుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు.

English summary

A shocking footage has emerged showing a Chinese man setting his ex-wife's hair aflame after he signed the divorce papers with her at a Chinese marriage registry.