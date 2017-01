భార్యపై కోపంతో ఆయన ఏం చేశాడంటే, తర్వాత తాను కూడ ...

తనతో గొడవపడి విడిపోయిన భార్యపై కక్ష పెంచుకొన్న భార్యను చంపాడు. ఆమెతో పాటు మరో పదకొండు మందిని హత్య చేశాడు ఆ కిరాతకుడు.

English summary

Rameez killed 11 people including his former wife and 8 year old son ,before shooting himself in the head during a new year's party in the southeastern brazilian city of campinas late on saturday.