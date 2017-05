అమెరికాలో మరో దారుణం: ‘సిగరేట్’ కోసం భారతీయుడి ప్రాణం తీశారు

అమెరికాలో జరుగుతున్న వరుస భారతీయుల హత్యలు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా మరో భారతీయుడి హత్యోదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Tuesday, May 9, 2017

A 32-year-old Sikh man has been stabbed to death by an unidentified person allegedly over cigarettes outside a grocery store in California, the third Indian-origin victim to be killed in a week in the US state.