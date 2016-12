మెక్సికో క్రిస్మస్ వేడుకల్లో నరమేథం: వీధుల్లో చెల్లాచెదురుగా తలలు..

చిహుహాహువాలో జరిగిన మరో ఘటనలో మరో 9 దారుణ హత్యలకు గురయ్యారు. మైఖోయకన్ రాష్ట్రంలోని పలు వీధుల్లో ఆరుగురి మొండాలను గుర్తించినట్టుగా పోలీసులు తెలిపారు.

English summary

Western Mexico’s plague of violence has continued with the discovery of six decapitated heads in one state and the killing of seven people in another.