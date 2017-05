జస్ట్ ఒక్క ఏడాది ఆగితే చాలు.. ఫోన్ బ్యాటరీని గంటల తరబడి చార్జ్ చేయాల్సిన బాధ తప్పుతుంది. ఇజ్రాయెల్‌ స్టార్టప్ ‘స్టోర్‌ డాట్‌’ ప్రవేశపెడుతున్న బ్యాటరీలు జస్ట్ ఐదు నిమిషాల్లో ఫుల్ చార్జ్ అవుతాయట.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Smartphones with batteries that fully charge in five minutes could be available to consumers next year. The technology was first shown off in 2015, when Israeli start-up StoreDot demonstrated its FlashBattery at the CES tech show in Las Vegas.Chief executive Doron Myersdorf told the BBC it is now expected to enter production in early 2018. However, Ben Wood, a technology analyst at CCS Insight, said he had doubts about the claims. Mr Myersdorf said he could not reveal which manufacturers were signed up to use the technology.