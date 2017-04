షాక్: మోటార్ సైకిలిస్టుపై జంప్ చేసిన పాము, కారణమిదే!

యూట్యూబ్ లో ప్రస్తుతం ఓ వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ మారింది. వేగంగా ఓ బైక్ పై వెళ్తున్న మోటార్ సైకిలిస్టుపై ఓ పాము జంప్ చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.అయితే పామును చూసిన మోటార్ సై

English summary

A video viral on Youtube, Snake jumps on motorcyclists in Thailand. this video posted on youtube on 17 April.