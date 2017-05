ఉగ్రవాది అనుకొని సొమాలియా భద్రతాబలగాలు ఓ మంత్రిని కాల్చి చంపాయి. సొమాలియాకి చెందిన అబ్బాస్‌ సిరాజీ అనే మంత్రి రాజధాని మెగాడిషులో బుధవారం కారులో పని నిమిత్తం వెళుతున్నారు.

English summary

Abbas Abdullahi, public works and reconstruction minister, dies after bodyguards for auditor general shoot at his car.