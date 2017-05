డ్రగ్స్ మత్తులో నేవీ మాజీ ఉద్యోగి అత్యంత రద్దీగా ఉండే న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ వద్ద కారుతో బీభత్సం సృష్టించాడు. మనుషుల గుంపుపైకి దూసుకెళ్లడంతో ఓ యువతి మృతి చెందగా, 22మంది తీవ్రగాయాలపాలయ్యారు.

English summary

A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk at the Times Square, New York killing one and injuring about 22 others. The driver was taken into custody and tested for alcohol. Police do not suspect a link to terrorism, but the bomb squad had responded as a precaution to check the vehicle.